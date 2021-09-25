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سيدي بوزيد: حوالي 132 الف شخص تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

2021/09/25 أخبار, المصدر, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الجمعة، حوالي 132 الف شخص، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي (وات).

وأشار نصيبي إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بلغ حوالي 70 ألف شخص، وبلغ عدد الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 187 حالة كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” بلغ 193854 شخصا، حسب آخر تحيين.

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