12حالة وفاة و 1182 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ليوم 24 سبتمبر الجاري و1182 تحليلا إيجابيا من مجموع 7732 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة مساء السبت في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 24 الفا و732

حالة وفاة.

وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس ليوم 24 سبتمبر 473 شخصا ، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمتعافين 672 ألفا و760 شخصا.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام و الخا ص بلغ 1678 مصابا من بينهم 16 حالة جديدة ليوم أمس ، وان عدد المقيمين بأقسام العنايةالمركزة بلغ 329 في حين يخضع 90 مريضا للتنفس الاصطناعي.

و أعلنت الوزارة كذلك ان نسبة التحاليل الايجابية اليومية 15.29 بالمائة.

من جهة أخرى، نشرت الوزارة رسوما بيانية تعلقت بتوزيع عدد الوفيات المصرح عنها حسب تاريخ الوفاة من 11 الي 24 سبتمبر الجاري و التي اثبتت تقلص عدد الوفيات.

كما أوضحت في بلاغها ان عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته و يشمل الوفيات التي حصلت في 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في اليوم نفسه والتي حدثت أيضا في الأيام السابقة و لم يتم الإعلان عنها في الإبان.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها