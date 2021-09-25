كاس السوبر (2020-2021): الترجي الرياضي يحرز اللقب السادس بعد فوزه على النادي الصفاقسي 1-صفر

– تمكن الترجي الرياضي، المتوج بالبطولة، من الظفر بكاس السوبر لموسم 2020-2021 بعد فوزه مساء اليوم السبت على النادي الصفاقسي، الفائز بالكاس، بنتيجة 1- صفر في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.

وجاء الهدف الوحيد للترجي الرياضي عن طريق المهاجم النيجيري ايوالا في دق 57.

ورفع فريق باب سويقة بالمناسبة كاس السوبر السادس في سجله بعد تتويجات سنوات 1960 و1994 و2001 و2019 و2020.

حاول الترجي الرياضي الذي دخل مبارة السوبر موسم 2020-2021 متاثرا بتداعيات هزيمة الاسبوع الماضي ضد الاتحاد المنستيري في ذات اطار السوبر موسم 2019-2020 رد الفعل وتدارك العثرة نبراسه عدد من التغييرات الفنية التي اراد من خلالها المدرب راضي الجعايدي ضخ دماء جديدة من خلال التعويل على ثلاثي اساسي جديد مقارنة بالتشكيلة التي لعبت السبت المنقضي وهم بلال شبار في محور الدفاع ومنتصر التريكي كلاعب ارتكاز و الغاني بريسوس بواه، في حين سعى مدرب النادي الصفاقسي الايطالي جوفاني سوليناس الى اعتماد خطة تكتيكية حذرة في ظل التغييرات الجذرية التي عرفها الزاد البشري لفريق عاصمة الجنوب بعد مغادرة عدد هام من اللاعبين حضيرة النادي حيث قامت تلك الخطة على غلق المساحات الموصلة الى مرمى الحارس قعلول والكثافة العددية في منطقة وسط الميدان مع انتهاج الكرات المباشرة في اتجاه فراس شواط وحسام الحاج حسن.

واثمرت طريقة اللعب لفريق باب سويقة ذات النفس الهجومي(3-5-2) مع اعتماد الضغط العالي عددا من المحاولات السانحة للتهديف شان تسديدة غيلان الشعلالي في دق 4 والتي ذهبت ادراج الرياح وكرة محمد علي بن رمضان الذي اهدر فرصة سانحة لافتتاح النتيجة في دق 18 بعد تمهيد من رشاد العرفاوي، الا ان متوسط ميدان الاحمر والاصفر اخطا الشباك بطريقة غريبة. ومن جهته حاول النيجيري ايوالا التسديد الا ان كرته الارضية جانبت مرمى قعلول في دق 20.

وفي مقابل وابل الفرص الترجية حاول زملاء شادي الهمامي التعويل على الكرات المرتدة السريعة والمنسقة والتي اضطلع خلالها الليبي صولة والعراقي حسين علي بدور محوري، حيث كاد المهاجم حسام الحاج حسن في دق 23 افتتاح النتيجة الا ان تصويبته اخطات شباك بن شريفية.

ولم تغير الدقائق المتبقاة من عمر الفترة الاولى من اللعلب شيئا في المشهد العام للمباراة باستثناء بعض الفرص من هذا الجانب او ذاك والتي افتقدت جميعها للتركيز لينتهي الشوط بنتيجة سلبية لم تعكس السرعة والحيوية التي عرفها نسق اللعب في اغلب ردهاته.

وعلى شاكلة الفترة الاولى، دخل الفريقان مباشرة في جوهر الموضوع في محاول لبلوغ الشباك، اذ بادر الاطار الفني للترجي الى القيام باقحام المهاجم نسيم بن خليفة مكان الغاني برسيوس ابواه مع المحافظة على ذات التوجه التكتيكي وهو ما اسفر عن بعض المحاولات من الجانبين من ذلك التصويبة الراسية للمخضرم شادي الهمامي الا ان الكرة اخطات مرمى بن شريفية، في المقابل كاد اللاعب محمد علي بن رمضان ان يفتتح النتيجة بعد عملية هجومية منسقة في دق 53 الا تصويبته مرت فوق الاخشاب.

و

كانت هذه الفرصة الاخيرة انذارا جديا لدفاع النادي الصفاقسي، حيث اعلنت دق 57 عن تقدم فريق باب سويقة اثر امداد ذكي من غيلان الشعلالي في اتجاه المهاجم النيجيري ايوالا الذي توغل في منطقة 18 متر وبتسديدة قوية اعلن عن تقدم منطقي للترجي الرياضي نظير سيطرته النسبية على مجريات اللعب.

ورفع هدف الاسبقية للترجي الرياضي من وتيرة اللعب بحكم نزول لاعبي النادي الصفاقسي الى الهجوم من اجل تعديل الكفة الا ان المحاولات التي افرزها ذلك الطموح افتقدت للنجاعة المنشودة شان تسديدة فراس شواط في دق 64 حيث وجدت دفاع الترجي الذي ابعدها الى الركنية.

وساهم تقدم عناصر فريق عاصمة الجنوب الى مناطق المنافس في خلق مساحات شاغرة حاول الترجي استغلالها مستثمرا فنيات الشعلالي وبن رمضان

وسرعة ايوالا و بن خليفة حيث اوشك هذا الاخير على مضاعفة النتيجة في دق 72 الا انه اهدر فرصة ثمينة وعلى نفس الشاكلة كان شواط قريبا من تعديل النتيجة في دق 82 بعد انفراده بالحارس بن شريفية الا ان تدخل المدافع عبد القادر بدران انقذ فريقه من هدف محقق.

وعرفت الدقائق الاخيرة للمباراة انخفاضا واضحا في وتيرة المحاولات الهجومية بفعل تاثير العامل البدني على عطاء اللاعبين وهو ما جعل النتيجة تراوح مكانها لتنتهي المباراة بفوز الترجي الرياضي واحرازه لقب السوبر.