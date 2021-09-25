المهدية : وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 30 إصابة جديدة

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، السبت، وفاة 3 مصابين مع تسجيل 30 إصابة جديدة وتعافي 59 آخرين وفقا لنتائج التحاليل الطبية لـ246 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 10 بشربان و6 بالمهدية و4 بالشابة و3 بكل من هبيرة والسواسي وإصابتين (02) بالجم وغصابة واحدة بدائرتي قصور الساف وأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25345 إصابة من بينها 24161 حالة شفاء و750 حالة وفاة إلى جانب 434 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 768 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس التاجي ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 230 ألفا و903 من بينهم 93 ألفا 179 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.