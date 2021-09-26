حوالي 3 مليون ونصف من التونسيين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا الى حدود يوم 25 سبتمبر 2021

أفادت وزارة الصحة، اليوم الاحد، أن 3418333 من التونسيين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا إلى حدود يوم أمس السبت 25 سبتمبر 2021 ، مهم 2651196 تلقوا جرتين و 342177 تلقوا لقاحا مكونا من جرعة واحدة، و 424960 تلقوا جرعة واحدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا في ما سبق.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها الاعلامي التحييني اليومي، ان يوم أمس السبت 25 سبتمبر شهد تلقيح 40610 مواطنا، منهم 12822 تلقوا الجرعة الاولى، و 27788 تلقوا الجرعة الثانية.

وبلغ العدد الاجمالي للتلاقيح، وفق بلاغ وزارة الصحة، 7425277 وذلك إلى حدود يوم 25 سبتمبر الجاري، منهم 4774081 جرعة اولى و 2651196 جرعة ثانية.

وجددت وزارة الصحة دعوتها إلى كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا الى التسجيل على منظومة ايفاكس، مشيرة إلى أن المسجلين حاليا بلغ عددهم 6230768 شخصا.

يذكر أن اليوم الاحد يشهد تنظيم اليوم السادس من الحملة الوطنية للتلقيح المكثف في كامل جهات البلاد. وتم للغرض تخصيص 390 مركز تلقيح موزعين على كامل المعتمديات في البلاد لتطيعم الفئة العمرية البالغة 15 سنة فما فوق بالجرعة الثانية من الذين تلقوا الجرعة الأولى يوم الأحد 29 أوت الماضي. كما يشمل اليوم السادس من الحملة الوطنية للتلقيح بقية الفئات العمرية المسجلين بمنظومة “إيفاكس” والفئة البالغة 40 عاما فما فوق غير المسجلين من الذين لم يتلقوا أي جرعة.