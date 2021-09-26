الكاف: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وصفر حالة وفاة

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا”، 13 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس.

وأشار التقرير ذاته، الى ان الوضع الوبائي المتعلق بفيروس “كورونا” شهد تراجعا ملحوظا، وذلك من خلال انخفاض مؤشرات الوباء، من اصابات ووفيات وحالات إيواء بالمستشفيات.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة، إلى 19432 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 679 حالة.

وأظهرت الإحصائيات الجديدة، أيضا، تواصل انخفاض عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات، حيث يبلغ عددهم حاليا 25 مصابا، 09 منهم يقيمون بأقسام الانعاش والعلاج المكثف، كما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 206 حالات.

من جهة أخرى، تعمل الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الاحد، على انجاح الحملة الوطنية للتلقيح في يومها السادس، وذلك من خلال تعبئة الموارد البشرية والفضاءات اللازمة لإنجاز عمليات التلقيح، مؤلمة أن يقبل الناس على التطعيم بشكل مكثف.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعات التلقيح ضد فيروس “كورونا” بالجهة، تجاوز وفق آخر الاحصائيات، 173 الف شخص، منهم اكثر من 75 الفا تلقوا الجرعتين، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، ل(وات).