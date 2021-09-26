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الحرس الديواني بالقصرين يحبط محاولة تهريب 5 أطنان من كبد العجول إلى بلد مجاور

2021/09/26 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

حجزت فرقة الحرس الديواني بالقصرين، إثر استشارة النيابة العمومية، 5 أطنان من كبد العجول بقيمة تناهز 50 ألف دينار، محمّلة على متن شاحنة ثقيلة قادمة من إحدى مدن الوسط في اتجاه القصرين.
وأكدت الإدارة العامّة للديوانة، في بلاغ لها أصدرته مساء، الأحد، ضبط هذه الكميّة إثر تفتيش الشاحنة، التّي لا يملك سائقها ما يثبت شرعية مسكها ومصدرها. وأبرزت أن هذه الكمية المحجوزة لا تزال صالحة للاستهلاك، وفق الاختبارات الصحيّة، التّي تمّ إجراؤها.
وأوضحت أن التحريّات أظهرت استعداد السائق لتهريب كبد العجول إلى إحدى الدول المجاورة.
وأكّدت الديوانة تحرير محضر حجز وتأمين البضاعة بأحد مخازن التبريد إلى حين التصرّف فيها بعد صدور الأذون القضائية في الغرض.
وتعهدت إدارة الأبحاث الديوانية باستكمال التحقيقات في القضيّة.

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