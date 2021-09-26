سجلت الفرق الطبية بالمهدية، الأحد، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بنسبة 5 بالمائة من عدد العينات المختبرة، وحالة وفاة وحيدة إلى جانب تعافي 22 مصابا.
وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ209 عينات، إلى 6 اصابات بالسواسي وإصابة واحدة بكل من المهدية والشابة وسيدي علوان.
وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25354 إصابة من بينها 24182 حالة شفاء و751 حالة وفاة و421 حالة نشيطة (حاملة للفيروس).
المهدية: الفرق الطبية تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 22 مصابا
سجلت الفرق الطبية بالمهدية، الأحد، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بنسبة 5 بالمائة من عدد العينات المختبرة، وحالة وفاة وحيدة إلى جانب تعافي 22 مصابا.