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المهدية: الفرق الطبية تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 22 مصابا

2021/09/26 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الفرق الطبية بالمهدية، الأحد، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بنسبة 5 بالمائة من عدد العينات المختبرة، وحالة وفاة وحيدة إلى جانب تعافي 22 مصابا.
وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ209 عينات، إلى 6 اصابات بالسواسي وإصابة واحدة بكل من المهدية والشابة وسيدي علوان.
وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25354 إصابة من بينها 24182 حالة شفاء و751 حالة وفاة و421 حالة نشيطة (حاملة للفيروس).

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