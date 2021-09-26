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عاجل: تفاصيل جديدة عن عملية دهس مواطنين بصيادة وقصر هلال..

2021/09/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قام شخص على متن سيارة بعملية دهس في مدينة صيادة من ولاية المنستير قبل أن يتوجه إلى مدينة قصر هلال أين دهس مجموعة من المواطنين هناك مساء اليوم وفق ما أكده مصدر أمني لاذاعة الجوهرة “اف ام”.

وقد أسفرت عملية الدهس عن وفاة شاب يبلغ من العمر 21 عاما, و اصابة 4 اخرين بكسور في أماكن مختلفة من الجسم .

وقد تم منذ قليل ايقاف صاحب السيارة الذي نفذ عمليتي الدهس بكل من مدينتي صيادة وقصر هلال و التي أسفرت عن وفاة شخص و اصابة 4 اخرين بجروح.

و لم تعرف بعد دوافع مرتكب الحادث في انتظار التحقيق معه حيث تم اصطحابه إلى منطقة الأمن الوطني بقصر هلال .

و أكد الإعلامي صالح السويسي الموجود على عين المكان في تصريح للجوهرة “اف ام” أنه سيتم نقل 2 من المصابين إلى المستشفى الجامعي بالمنستير .

و أضاف السويسي نقلا عن بعض شهود العيان أن عملية الدهس كانت مقصودة من قبل سائق السيارة الذي حاول بعد دهس عدد من المارة مواصلة التقدم في اتجاههم للتأكد من وفاتهم حسب قوله.

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