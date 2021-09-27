مدنين: تسجيل 4 إصابات محليّة بفيروس “كورونا” دون رصد أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجّلت ولاية مدنين، من بين 88 عينة تحليل سريعة ومخبرية، 4 إصابات محلية بفيروس “كورونا”، دون رصد أية حالة وفاة بسبب هذا الفيروس، ليتطور إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 32 ألفا و403 إصابات، مقابل استقرار حالات الوفاة في حدود 1133 حالة.

وأشار مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز، في تصريح لـ(وات)، إلى أن هذا الاستقرار النسبي في عدد الإصابات والوفيات لا يعكس الوضع الوبائي الحقيقي بالجهة، باعتبار أن هذه النتائج تزامنت مع نهاية الاسبوع واليوم المكثف للتلقيح، فضلا عن عدم اشتغال أغلب المخابر، وفق تقديره.

وسجلت الجهة، أيضا، 30895 حالة شفاء، منها 36 حالة شفاء جديدة تم رصدها خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وتوزّعت حالات الإصابة الـ4، بين 3 ببن قردان، وحالة واحدة بحومة السوق، في حين توزعت حالات الشفاء بين 11 في جرجيس، و6 في كل من بن قردان وحومة السوق، و4 في كل من ميدون ومدنين الشمالية، وحالتي شفاء في كل من بني خداش واجيم ومدنين الجنوبية، وحالة شفاء واحدة بسيدي مخلوف.

من جانب آخر، ارتفع عدد جرعات التلقيح ضد فيروس “كورونا”، التي قُدمت منذ انطلاق الحملة في مارس الماضي، الى 268 ألفا و538 جرعة، بتقديم يوم امس 18 ألفا و687 جرعة بمناسبة تنظيم الوطني السادس للتلقيح المكثف، منها 11 ألفا 404 جرعات تم تقديمها لفئة الشباب، 6963 من بينها تمثلت في جرعات أولى، فيما أتم البقية جرعاتهم، الى جانب 7283 جرعة لفائدة الاشخاص الذين تجاوزوا سن 40 سنة.

ولاحظ الدكتور العنز، الى أن عدد الجرعات مرجح للارتفاع خلال الايام القارة للتلقيح، وعبر حملات قطاعية بتنظيم من طب الشغل، الى جانب حملة الصحة العسكرية التي ينتظر أن يعود طاقمها قريبا لتقديم الجرعة الثانية لمن تلقوا جرعتهم الاولى.