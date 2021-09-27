عاجل: هذا ما تقرّر في حقّ سيف الدين مخلوف بخصوص قضيّة مطار تونس قرطاج

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2021/09/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّدت المحامية إيناس الحراث اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 أن حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية أصدر منذ قليل بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب عن ائتلاف الكرامة المجمّدة عضويته سيف الدين مخلوف في قضية حادثة المطار.

وقالت إيناس حراث في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “انتهاء جلسة التحقيق الصورية بانسحاب الدفاع المتكون من حوالي ثلاثين محامي و محامية ممتنعا عن المشاركة في محاكمة صورية و عن الترافع.”

ويشار إلى أن سيف الدين مخلوف مودع بسجن المرناقية على ذمة قضية تحقيقية ثانية تتعلق” بالتطاول على القضاء” وعينت جلسة استنطاقه من أجلها لتاريخ يوم 30 سبتمبر الجاري.

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