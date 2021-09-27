ارتفاع اسعار القمح بنسبة 12،8 بالمائة على مستوى السوق الدولية خلال أوت 2021

ارتفع سعر الطن المتري للقمح، على المستوى الدولي بنسبة 12،8 بالمائة خلال شهر أوت 2021 مقارنة بجويلية 2021 في حين تراجع سعر الذرى بنسبة 7،8 بالمائة، طبقا للمؤشرات، التّي تولّى نشرها المعهد التونسي للتنافسيّة والدراسات الكميّة ضمن نشريته “لوحة القيادة للظرف الاقتصادي- سبتمبر 2021”.

وزاد سعر السكر على مستوى الاسواق الدولية، بحسب الوثيقة ذاتها، بدوره، بنسبة 10،3 بالمائة في أوت 2021 مقارنة بجويلية 2021 والفوسفاط الخام بنسبة 9،5 بالمائة ليبلغ سعر الطن الواحد 136،88 دولارا مقابل 125 دولارا خلال جويلية.

في المقابل بلغ سعر البرميل من البرنت 70،02 دولار خلال أوت مقابل 74،39 دولارا في جويلية 2021 متراجعا بنسبة 5،9 بالمائة إثر أربعة اشهر متتالية من الارتفاع.

كما شهد سعر الطن المتري من زيت الزيتون البكر الممتاز تراجعا بنسبة 0،4 بالمائة.

ولتغيّر أسعار هذه الموّاد انعكاسات مباشرة على الميزان التجاري لتونس. ويقدّر العجز التجاري لتونس في أوت 2021 ب1275،4 مليون دينار مقابل 1409،3 مليون دينار في جويلية 2021. وتحسّنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب3،5 نقاط مقارنة بجويلية 2021 لتبلغ مستوى 75،6 بالمائة.

وشهدت الواردات، في هذا السياق، ارتفاعا بنسبة 3،7 بالمائة لتصل قيمتها إلى مستوى 5251،4 مليون دينار تبعا لارتفاع الواردات من المواد الطاقيّة (زيادة ب95،2 بالمائة) والموّاد الأوّليّة ونصف المصنّعة (7،9 بالمائة) وموّاد الاستهلاك (3،3 بالمائة).