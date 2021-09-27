انعقاد الدورة 21 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون من 19 الى 22 اكتوبر القادم

انطلقت الاستعدادات حثيثة صلب اتحاد اذاعات الدول العربية لانجاح الدورة 21 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون المقرر تنظيمها من 19 الى 22 اكتوبر القادم بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة بعد ان تم تاجيلها خلال السنة الفارطة بسبب جائحة كورونا.

ومن المنتظر ان تنتظم الدورة الجديدة للمهرجان بصفة حضورية في جزء منها ويشمل حفلي الافتتاح والاختتام في حين ستكون بقية الفعاليات عن بعد وتهم معرض التجهيزات الاذاعية والتلفزيونية وسوق البرامج وبعض الندوات الى جانب اعمال التحكيم الخاصة بمختلف اصناف البرامج المشاركة في المسابقات الاذاعية والتلفزيونية .

ويعمل اتحاد اذاعات الدول العربية حاليا على الاعداد لوضع منصة رقمية متطورة تسمح بتنظيم الحوارات المختلفة وزيارة المواقع والمعارض واقتناء البرامج والتجهيزات عن بعد حيث يجري التحضير لهذه المنصة الرقمية لضمان اوفر حظوظ المشاركة العربية والدولية في مختلف فعاليات المهرجان.

وستشهد الدورة 21 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون تدشين فندق الاتحاد وهو مشروع انطلق اتحاد اذاعات الدول العربية في تشييده منذ ما يقارب السنتين وسيساعد على احتضان معظم الفعاليات والانشطة وايواء المشاركين والزوار ويقع غير بعيد عن مقر الاتحاد.

اما الحدث المرتقب لهذه التظاهرة العربية فيتمثل في تنظيم النسخة الاولى لمؤتمر الاعلام العربي يوم 19 اكتوبرالقادم الذي سيبحث في القضايا والتحديات المطروحة بمجالات الاذاعة والتلفزيون والاعلام الجديد وبمختلف مكونات وقطاعات الاعلام بالمنطقة العربية حيث ينتظر ان يعقد المؤتمر جلسته العامة الى جانب تنظيم ورشتين علميتين عن بعد.

هذا ويحتفي المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون كعادته بالانتاجات العربية الاذاعية والتلفزيونية من خلال تنظيم المسابقة الرسمية المخصصة للبرامج والاخبار التلفزيونية والاذاعية المنتجة من قبل الاعضاء والمشاركين باتحاد اذاعات الدول العربية الى جانب المسابقات الموازية المخصصة للبرامج والاخبار المنتجة من قبل الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة وشركات الانتاج ووكالات الانباء العربية والفضائيات الاجنبية الناطقة باللغة العربية مع تخصيص جوائز هامة للفائزين.

ويشار الى ان الهدف من تنظيم المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون تطوير الانتاج الاذاعي والتلفزيوني العربي ورصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الانتاجات الاذاعية والتلفزيونية وتشجيعها لتنمية الطاقات الابداعية العربية في المجال.