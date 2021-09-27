عاجل: دوافع ارتكاب عملية الدهس بقصر هلال: مصدر أمني يكشف..

قال الكاتب العام للنّقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، إن التقارير الطبية أثبتت أن الشخص المورّط في الحادثة التي جدّت بمدينة قصر هلال، يعاني من اضطرابات نفسية وإن عائلته قد استظهرت بملفه الطبي.

وأضاف في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أنه لم يكن تحت تأثير أي مواد مخدرة أو كحول”، نافيا أن تكون دوافع الحادثة إرهابية خلافا لكل ما قيل.

ودعا بن صالح إلى “التثبت من الأخبار قبل نقلها والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يربك الوضع الأمني”.