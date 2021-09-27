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المهدية: وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا وتسجيل 24 إصابة جديدة

2021/09/27 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ132 عينة، صدرت الاثنين، وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد بمعتمديات المهدية وقصور الساف والجم وملولش.

ورصدت الفرق الطبية، وفقا لنفس النتائج، 24 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (18 بالمائة من عدد العينات المختبرة)، إلى جانب تعافي 27 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 8 بالسواسي و7 بشربان وإصابتين (02) بكل من المهدية وقصور الساف وإصابة واحدة بالدوائر الصحية بالشابة وهبيرة وشربان وملولش وسيدي علوان.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 25378، من بينها 24205 حالة شفاء و755 حالة وفاة و418 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1133 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس توزعوا إلى 315 تلقوا الجرعة الأولى و782 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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