ائتلاف الكرامة يعيّن سيف الدين مخلوف رئيسا لمكتبه السياسي ونضال سعودي نائبا له

عبّر ائتلاف الكرامة اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 في بيان له عن رفضه المطلق لتوظيف القضاء العسكري لتصفية حسابات سياسية ضد خصوم رئيس الجمهورية المنقلب على الشرعية.

واعتبر ائتلاف الكرامة أن الملفات الجاهزة والتهم المسقطة التي تلاحق نواب كتلته البرلمانية وعلى رأسها سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ما هي الا حلقة من حلقات فضح الوجه الحقيقي للاستبداد الذي يستعمل مؤسسات الدولة للتخلص من كل نَفَس معارض وفق البيان .

وأعلن الحزب عن دعمه المطلق لموقف رئيس كتلته النيابية سيف الدين مخلوف في جلسة استنطاقه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس بتاريخ 27 سبتمبر 2021 الذي أكد فيه على عدم الاعتراف بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، كما ذكر مجلس الحزب المجتمع بثقته التامة في القضاء التونسي وتعويله الكبير على شرفائه للتصدي للاستبداد الجديد ورفض استعمال القضاء كعصا للديكتاتورية وسوطا للانقلاب.

وأعلن المجلس الجامع لائتلاف الكرامة عن تزكية وتنصيب سيف الدين مخلوف كرئيس للمكتب السياسي وتعيين نضال سعودي نائبا له.

وأكد ائتلاف الكرامة على مشروعية مطالب الشعب التونسي التي لن تحقق منها الديكتاتورية الا الفتات وأن لاسبيل لتجسيدها الا بسبيل الحرية والديمقراطية التي تقطع مع الحسابات الايديولوجية والاقصاء كما دعا الشعب التونسي لتجنب الفرقة ونبذ الخلاف والدفاع عن حريته التي افتكها شهداؤه من براثن الاستعمار ومخالب الديكتاتورية والاستبداد.