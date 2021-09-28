اصدار حكم بالسجن في حقّ الفلكي محسن العيفة بسبب التحيّل

أقرّت محكمة الاستئناف بالقيروان مساء أمس الإثنين 27 سبتمبر 2021 الحكم الابتدائي الصادر ضد الفلكي محسن العيفة والقاضي بسجنه لمدّة عامين، وفق تصريح محاميه خميس الكافي.

وأكد الكافي أنه سيتم تعقيب الحكم لانعدام الحجة وعدم توفر الأركان القانونية.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لسنتين على شخص ثان شريك العيفة في نفس القضيّة.

وتعود القضية إلى شهر جانفي 2021 بعد تقدّم فلاح من أحواز مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان بشكاية مفادها أنه تعرض إلى عملية تحيّل من قبل العيفة ومواطن آخر وسلبه مبلغ مالي يقدر بحوالي 300 ألف دينارا بعد أن وعداه باستخراج الكنوز، وتعهد قاضي التحقيق خلال تلك الفترة بالتحري وأحال الملف على أنظار المحكمة بعد انتهاء البحث.

وقد أمرت ابتدائية القيروان أمرت يوم 5 أوت 2021 بسجن العيفة مع النفاذ العاجل لمدّة سنتين في القضية .