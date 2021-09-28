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تفاصيل إحباط 11 عملية هجرة غير نظامية

2021/09/28 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أحبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط، الإثنين، 11 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت 345 “مجتازا” من جنسيات دول افريقية مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في بلاغ.

وحجزت وحدات الحرس لدى الموقوفين مبلغا ماليا من العملة التونسية وأربعة مراكب بحرية وكمية من مادة البنزين.

من ناحيتها، ألقت وحدات الحرس الوطني ببحري الجنوب، في نفس اليوم، القبض على 49 شخصا، إثر مداهمة منزل على وجه الكراء، حيث “كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة”.

ووفق ذات المصدر حجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة التونسية.

وضبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الشمال بسواحل غار الملح خمسة تونسيين “كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وحجزت لديهم سيارتين ومركبا بحريا ومبلغا ماليا من العملة التونسية.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم حسب تعليمات النيابة العمومية.

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