المهدية: تسجيل 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ201 عينة، صدرت الثلاثاء، عن وفاة ثلاثة مصابين بفيروس “كورونا” المستجد بكل من قصور الساف (مصاب يبلغ من العمر 49 سنة) وملولش (49 سنة) وأولاد الشامخ (46 سنة).

وأظهرت نفس النتائج، تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، توزعت إلى 6 بقصور الساف، وإصابتين (02) بالشابة وملولش، وإصابة واحدة بكل من المهدية وأولاد الشامخ وهبيرة.

ونزلت النسبة اليومية للعينات الايجابية إلى مستوى 7 بالمائة وتراجعت نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر إلى 71 بالمائة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 25391 إصابة من بينها 24234 حالة شفاء و758 حالة وفاة و399 حالة نشطة.

وعادل عدد المنتفعين بالتلقيح، اليوم الثلاثاء، 1118 مواطنا من بينهم 327 تلقوا الجرعة الأولى و791 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.