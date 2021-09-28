توننداكس” ينهي معاملات الثلاثاء متراجعا بنسبة 53ر0 بالمائة”

– أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات الثلاثاء متراجعا بنسبة 53ر0 بالمائة ليدرك النقطة 48ر7246 وسط معاملات ناهزت 8ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدّر سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد بنسبة 9ر3 بالمائة وليقفل على سعر 870ر1 دينار، دون تسجيل أي تبادل.

وكان سهم الصناعات الكيميائيّة للفليور الآكثر تطورا خلال الحصة بنسبة 5ر3 بالمائة منهيا الحصة بسعر 900ر90 دينار محققا معاملات بقيمة 228 ألف دينار، وسجل سهم الشركة ارتفاعا بنسبة 9ر29 بالمائة منذ بداية السنة.

في المقابل تراجع سهم شركة “أدوية” بنسبة 1ر4 بالمائة وسعر 500ر4دينار، دون تسجيل أي تبادل. كما تدحرج سعر سهم شركة “الكيمياء” بما يعادل 6ر3 بالمائة وسعر 600ر37 ألف دينار. وراكم السهم أرباحا بقيمة 13 ألف دينار فيما عرف اداؤه تقهقرا بنسبة 3ر21 بالمائة منذ بداية السنة.

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي الأكثر تداولا خلال الحصّة بنسبة 1ر3 بالمائة مقفلا على سعر 030ر62 ومستحوذا على أرباح بقيمة 560 ألف دينار أي بنسبة 20 بالمائة من مداولات الحصة.