تطاوين: تسجيل 5 إصابات بفيروس “كورونا” وصفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 12498 إصابة مؤكدة.

وتتوزع الاصابات الجديدة، إلى إصابتين في تطاوين الجنوبية، واصابة واحدة في معتمديات تطاوين الشمالية وغمراسن وبني مهيرة، من بينهم مصابين اثنين يخضعان حاليا للعلاج والرعاية الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.

ولم تسجّل الادارة الجهوية للصحة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما نشرته، اليوم الثلاثاء، اية حالة وفاة جديدة جراء فيروس “كورونا”، ليستقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي في حدود 497 حالة.

وتتوزع حالات الوفاة، إلى 216 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و122 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية، و83 في غمراسن، و29 في رمادة، و15 في بني مهيرة، و17 في البئر الاحمر، و13 في الصمار، و9 في ذهيبة.