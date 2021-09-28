إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد موظف بفرع “الستاغ” بالمهدية بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير، اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد موظف بفرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمهدية، بتهمة الاستيلاء على الاموال العمومية.

وأوضح مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح لـ(وات)، أن المتهم تورّط في اختلاس مبلغ مالي قارب 65 ألف دينار سلم له بحكم وظيفه.

وكان المتّهم قد فتح في شأنه بحث تحقيقي، الأسبوع المنقضي، على معنى الفصل 99 من المجلة الجزائية من أجل استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه.