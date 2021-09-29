10 وفايات و 840 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 27 سبتمبر الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الاربعاء أنه تم بتاريخ 27 سبتمبر الجاري تسجيل 10 وفايات مصرح بها أوليا و840 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات منذ ظهور الفيروس خلال شهر مارس 2020 الى 24842 حالة وعدد الإصابات الى 706314 إصابة

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت بهذا التاريخ 7.5 بالمائة من مجموع 11177 تحليلا منجزا

ولفتت وزارة الصحة الى أن عدد المرضى بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة تراجع الى 1545 وعدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 295 حالة وعدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين 87 حالة