نقابة الفلاّحين تدعو إلى الإبقاء على أسعار بذور الحبوب المعتمدة في الموسم السابق

اصدار حكم بالسجن في حقّ الفلكي محسن العيفة بسبب التحيّل

وفاة كهل خمسيني أثناء فراره من عمليّة “براكاج”

ائتلاف الكرامة يعيّن سيف الدين مخلوف رئيسا لمكتبه السياسي ونضال سعودي نائبا له

10 وفايات و 840 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 27 سبتمبر الجاري

2021/09/29 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفادت وزارة الصحة اليوم الاربعاء أنه تم بتاريخ 27 سبتمبر الجاري تسجيل 10 وفايات مصرح بها أوليا و840 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات منذ ظهور الفيروس خلال شهر مارس 2020 الى 24842 حالة وعدد الإصابات الى 706314 إصابة

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت بهذا التاريخ 7.5 بالمائة من مجموع 11177 تحليلا منجزا

ولفتت وزارة الصحة الى أن عدد المرضى بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة تراجع الى 1545 وعدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 295 حالة وعدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين 87 حالة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn