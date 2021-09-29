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لأول مرة في تاريخ تونس إمرأة رئيسة الحكومة: من هي نجلاء بودن رمضان؟

2021/09/29 الأولى, المصدر, سياسة

كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة وهي تعتبر اول امرأة في تاريخ تونس تشغل هذا المنصب.

فمن هي رئيس الحكومة الجديدة؟

نجلاء بودن رمضان، من مواليد 1958 وأصيلة ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا.

وتشغل وبودن رمضان قبل تكليفها بتشكيل الحكومة خطّة مُكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التعليم العالي، وتم تكليفها سنة 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.

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