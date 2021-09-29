وحدات الحرس تحبط عملية هجرة غير نظامية وتقبض على 27 شخصا

أحبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط، الثلاثاء، عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وألقت القبض على 24 “مجتازا” وحجزت المركب المستغل في العملية، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في بلاغ.

ووفق ذات المصدر، تمكنت وحدات الحرس الوطني بالمهدية، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخصين من منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، وهما مفتش عنهما من أجل “تكوين وفاق” وأحدهما محكوم عليه بالسجن لأربع سنوات.

وألقت وحدات الحرس الوطني بجهة مساكن ولاية سوسة القبض على منظم عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وهو محل خمسة مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام.