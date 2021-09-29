رئيس الدولة يدعو المكلفة بتشكيل الحكومة الى اقتراح اعضاء الحكومة خلال الساعات أو الايام القليلة القادمة

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن رمضان، إلى اقتراح أعضاء الحكومة في الساعات أو الايام القليلة القادمة معربا عن الامل في أن يكون الفريق الحكومي متجانسا.

وكان رئيس الدولة كلف اليوم الأربعاء، استاذة التعليم العالي ، نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه وفق بلاغ صادرعن رئاسة الجمهورية

وأكد قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه في قصر قرطاج بالمكلفة بتشكيل اللحكومة ، على “ضرورة العمل بسرعة” قائلا “اننا اضعنا من الوقت الكثير”، وذلك وفق ما ما جاء في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وبخصوص اولويات الحكومة شدد رئيس الدولة على أن الفريق الحكومي برئاسة بودن، يجب أن يعمل أولا على مقاومة الفساد “كعملية أساسية ومقدمة لكل عمل ثم الاستجابة لمطالب التونسيين والتونسيات وحقوقهم الطبيعية في التعليم والصحة والنقل وفي حياة كريمة”.

وتابع رئيس الجمهورية في نفس السياق : “أرجو ان يكون ذلك بسرعة حتى نختصر المسافة بعد أن أضاعوا الوقت في الشجار وتحولت عديد المؤسسات إلى حلبات تسيل فيها الدماء”، مجددا التأكيد على العمل في ظل القانون واحترام النصوص القانونية.

ووصف سعيد تعيين بودن لتشكيل الحكومة، “باللحظة التاريخية باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة حكومة في تاريخ تونس وذلك الى حين نهاية العمل بالتدابير الاستثنائية” قائلا:”هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية، القادرة على القيادة بنفس النجاح وبرؤية واضحة على قدم المساواة مع الرجل “.

وقال رئيس الجمهورية خلال اللقاء، “سنعمل في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد وعلى الفوضى التي عمت الدولة في عديد المؤسسات ” مذكرا بأن تونس تعيش في ظل تدابير استثنائية بعد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها طيلة السنوات الماضية.