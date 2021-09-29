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مكالمة هاتفية بين سعيد وميركل حول الإجراءات القادمة

2021/09/29 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

وتناولت المكالمة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية ،”الإجراءات التي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذها حتى تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقوم على القانون المعبّر حقيقة على الإرادة الشعبية” .

وكان سعيد قد كلف صباح اليوم الأستاذة الجامعية نجلاء بو دن بتشكيل الحكومة، وحثها على الإسراع بذلك وان تكون أولوياتها محاربة الفساد.

وأوضح رئيس الدولة لميركل ، الوضع الذي تمرّ به تونس، مجددا التأكيد على عزمه على المضيّ قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع، حسب نص البلاغ.

كما تم خلال المكالمة التطرق إلى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين واستعداد ألمانيا لدعم تونس.

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