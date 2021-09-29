صدرت بالعدد الأخير من الرائد الرسمي .. أوامر رئاسية تتعلّق بتكليف بتشكيل حكومة وبإعفاء مستشارين إثنين لدى رئيس الجمهورية

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر اليوم الأربعاء، أمر رئاسي عـدد 131 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021 يتعلق بتكليف نجلاء بودن حرم رمضان، بتشكيل حكومة وذلك بعد الإطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه، وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.

وعلى صعيد آخر جاء في العدد ذاته من الرائد الرسمي، قرار إنهاء مهام معز الورتاني، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2021، بمقتضى أمر رئاسي عـدد 133 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021.

كما تقرّر إنهاء مهام ماهر بن ريانة، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالملفات الإجتماعية، ابتداء من 1 أكتوبر 2021 وذلك بمقتضى أمر رئاسي عـدد 134 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021.