المهدية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة مع تعافي 64 مصابا



سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأربعاء، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، مع تعافي 64 مصابا، وذلك وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ120 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي مثلت 12 بالمائة من العينات المختبرة، إلى 3 بكل من شربان والسواسي، وإصابتين (02) بقصور الساف، وإصابة واحدة بكل من المهدية والشابة وملولش وسيدي علوان والجم وأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25405 إصابة بالفيروس التاجي، من بينها 24297 حالة شفاء و759 حالة وفاة و349 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ونزلت نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، لأول مرة منذ 22 جوان المنقضي، إلى 57 بالمائة.