وزارة التربية تعلن عن موعد إختبارات “السيزيام” و”النوفيام”

هام: وزارة التربية تعلن عن موعد اختبارات الباكالوريا #خبر_ عاجل

وحدات الحرس تحبط ثلاث عمليات هجرة غير نظامية وتقبض على 39 شخصا

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تستأنف نشاط الخط تونس/ تمغزة انطلاقا من غد الجمعة

عاجل: تقلّبات جويّة بهذه المناطق بداية من الغد

2021/09/30 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أفاد المهد الوطني للرصد الجوي، بأن تونس على موعد غدا الجمعة غرة أكتبور 2021، مع خلايا رعدية بعدد من الولايات الغربية ‘جندوبة، باجة، سليانة، القصرين، سيدي بوزيد وتوزر وقبلي) وبعض مناطق الوسط.

وقال المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، إن فاعلية التقلبات الجوية ستكون أقوى يوم السبت، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشمل الأمطار الرعدية كل مناطق الوسط وبعض مناطق الشمال والجنوب مع إمكانية نزول البرد بكميات محدودة.

وأضاف الغنوشي، أن سرعة الرياح ستتراجع الرياح إلى مدى 30كلم/س بداية من يوم غد الجمعة حيث تكون الأنشطة البحرية ممكنة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn