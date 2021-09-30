عاجل: تقلّبات جويّة بهذه المناطق بداية من الغد

أفاد المهد الوطني للرصد الجوي، بأن تونس على موعد غدا الجمعة غرة أكتبور 2021، مع خلايا رعدية بعدد من الولايات الغربية ‘جندوبة، باجة، سليانة، القصرين، سيدي بوزيد وتوزر وقبلي) وبعض مناطق الوسط.

وقال المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، إن فاعلية التقلبات الجوية ستكون أقوى يوم السبت، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشمل الأمطار الرعدية كل مناطق الوسط وبعض مناطق الشمال والجنوب مع إمكانية نزول البرد بكميات محدودة.

وأضاف الغنوشي، أن سرعة الرياح ستتراجع الرياح إلى مدى 30كلم/س بداية من يوم غد الجمعة حيث تكون الأنشطة البحرية ممكنة.