الشركة الوطنية للنقل بين المدن تستأنف نشاط الخط تونس/ تمغزة انطلاقا من غد الجمعة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن استئناف نشاطها على الخط الرابط بين تونس وتمغزة مرورا بمدينة الرديف (رمز 117)، انطلاقا من الغد، الجمعة غرة اكتوبر 2021.

وأكّدت شركة النقل بين المدن، في بلاغ لها، الخميس، انطلاق نشاط هذا الخط يوميا وفي الاتجاهين بداية من يوم السبت 02 اكتوبر 2021 حسب البرنامج التالي:

– إنطلاقا من تونس: على الساعة 19 و30 دق

– إنطلاقا من تمغزة: على الساعة 21

– المرور بالرديف: على الساعة 21 و 30 دق

وشددت الشركة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من عدوى كوفيد – 19، وارتداء الكمامات داخل الحافلات.