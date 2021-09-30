وحدات الحرس تحبط ثلاث عمليات هجرة غير نظامية وتقبض على 39 شخصا

أحبطت وحدات الحرس الوطني بعدد من المناطق، الأربعاء، ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحريّة خلسة وألقت القبض على 39 شخصا بينهم منظم عمليات هجرة غير نظامية.

وأكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس في بلاغ، أن وحدات الحرس الوطني ببحري السّاحل ضبطت تسعة أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة اجتياز للحدود البحريّة خلسة وحجزت سيّارة ومبلغا ماليّا من العملة التّونسيّة.

وتمكّنت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط من إحباط عمليّة هجرة غير نظامية وضبطت مركبا بحريا على متنه 18 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبّا.

كما تمكّنت وحدات الحرس الوطني ببحري الشّمال (بالقرب من الميناء التّجاري بحلق الوادي) من ضبط 11 شخصا كانوا بصدد محاولة التّسلل الى إحدى البواخر بغاية اجتياز الحدود البحريّة خلسة.

بدورها، تمكّنت وحدات الحرس الوطني ببن عروس (بجهة المحمدية) من ضبط منظّم عمليّات هجرة غير نظامية، وهو محلّ منشور تفتيش من أجل “تكوين وفاق”، وفق وزارة الداخلية.