تسمّم جماعي لأكثر من 50 تلميذا بمدرسة إعداديّة بسوسة

تعرّض 50 تلميذا من المدرسة الإعدادية الطاهر العامري بالقلعة الصغرى في ولاية سوسة إلى تسمم غذائي نتيجة تناولهم أطعمة فاسدة تتمثل في الفريكاسي والملاوي بمشرب ،وقد تم استقبالهم في قسم الاستعجالي بمستشفى سهلول بسوسة.

وأكد المدير الجهوي للصحة بسوسة محمد الغضباني فس تصريح لإذاعة شمس أف أم أن 34 تلميذا بالمدرسة الإعدادية الطاهر العامري بالقلعة الصغرى استقبلهم قسم الاستعجالي بمستشفى سهلول، بعد أن ظهرت على بعضهم أعراض تمثلت في الإسهال والتقيؤ وارتفاع درجات الحرارة وأوجاع في البطن، مشيرا إلى أن أغلبهم غادروا المستشفى وحالاتهم الصحية مستقرة.

وذكر أن 16 تلميذا استقبلهم أمس الأربعاء قسم الاستعجالي بسهلول بعد تعرضهم لتسمم غذائي وأن 4 منهم تم إيوائهم بقسم طب الأطفال وحالتهم الصحية الآن مستقرة، فحين غادر بقية التلاميذ المستشفى بعد إخضاعهم للفحوصات اللازمة.