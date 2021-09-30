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رئيس الدولة يلتقي سفير اندونيسيا بتونس

2021/09/30 أخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الخميس في قصر قرطاج، سفير جمهورية أندونيسيا بتونس، إقرار نوزا بهاختي، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.
وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، أكّد رئيس الدولة، بالمناسبة، “متانة الروابط العريقة التي تجمع تونس بأندونيسيا، وأهمية مزيد تطويرها نحو آفاق تعاون وتبادل جديدة تؤسس لمستقبل أفضل للبلدين”.
من جانبه، تقدّم السفير الأندونيسي بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية على ما حظي به طيلة فترة عمله من دعم ومساعدة، وأعرب عن تطلّع بلاده لاستقبال رئيس الدولة في جاكرتا بما من شأنه مزيد ترسيخ علاقات التعاون الثنائي.

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