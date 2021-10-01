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عاجل: خبر سار بخصوص دواء لفيروس كورونا..

2021/10/01 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

قال الدكتور حاتم الغزال، المختص في علم الأجنة، إن مختبرات “Merck” قد أعلنت منذ لحظات عن نجاح باهر لتجاربها الإكلينيكية التي إنطلقت منذ شهر أفريل الماضي حول دواء مضاد لفيروس كورونا.

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أن “الدواء وقعت تجربته على 775 مصاب بالكورونا من المعرّضين للحالات الخطيرة (سمنة، سكري، أمراض القلب) و أثبتت التجارب أن تناوله يحمي من الحالات الخطيرة بنسبة 50% مقارنة بمن لا يتحصلون على الدواء و عدم حصول أي وفاة مقابل 8 وفيات في المجموعة التي لم تتحصل عليه”.

واعتبر الغزال ذلك “فتحا علميا جديدا سيمكن من إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح في حال حصوله على موافقة هيئة الغذاء و الدواء”، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية أعلنت عن رغبتها في إقتناء 1،7 مليون جرعة.

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