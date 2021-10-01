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في المهدية: القبض على شخص بحوزته كمية من المخدرات

2021/10/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

بناء على معلومات مفادها تورّط شخص بجهة هيبون من ولاية المهديّة في ترويج المخدّرات، تمكّنت الوحدات التّابعة للمنطقة الجهويّة للأمن الوطني بالمهديّة، يوم 30 سبتمبر 2021، بعد نصب كمين محكم، من القبض على المعني على متن سيّارته وحجز 03 غرام من مخدّر “الكوكايين” وكميّة من مخدّر القنب الهندي “زطلة”.

وبمداهمة منزله، بعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة، تمّ حجز 02 غرام من مخدّر “الكوكايين” وكميّة أخرى من مخدّر القنب الهندي “زطلة” وشفرة حادّة معدّة للقصّ.

وبالتّحرّي معه، اعترف بتزوّده بالمخدّرات من لدُن شخص آخر.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به من أجل “المسك بنيّة الاتّجار في مادّة مخدّرة” واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.

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