نقابة أمنيّة تدعو لنتظيم وقفة مساندة لقيس سعيّد: نقابة موظّفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل توضّح

أكدت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في بلاغ لها أنه على إثر تداول طلب صادر عن إحدى الجهات المحسوبة على العمل النقابي الأمني في شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرة ميدانية ذات طابع سياسي أن هذه الدعوة لا تلزم النقابة في شيء ولا تعبر إلا عن الجهة الصادرة عنها فقط.

واعتبرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل هذه الدعوة انحرافا عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرقا لمبدإ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالفقرة 19 من الدستور.

وأكدت النقابة على أن مثل هذه الدعوات المشبوهة التي تسعى إلى ترذيل العمل النقابي الأمني وتوظيفه في التجاذبات والصراعات السياسية من شأنها فتح المجال لاستهداف النقابات الأمنية وإيجاد الذرائع والمبررات للمطالبة بحل الهياكل النقابية المذكورة في إطار مشروع قديم متجدد يهدف إلى مصادرة الحق النقابي صلب المؤسسة الأمنية بما يخدم أجندات الأطراف السياسية المعادية لوزارة الداخلية.