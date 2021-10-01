جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة غرة اكتوبر 2021

تونس غرة اكتوبر 2021 -تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الجمعة عددا من الاخبار والمتفرقات من ابرزها طلبة يكتشفون بعد سنتين من الدراسة انهم يدرسون اختصاصا غير معترف به والحكم بعدم سماع الدعوى في حق حليمة بن علي واسقاط بطاقة الجلب الدولية اضافة الى ان الحكومة المصرية تقرر منع كل موظف يرفض التلقيح الدخول الى مقر عمله .

وقد تطرق موقع اذاعة “موزاييك ” الى تصريح المحدث باسم المحكمة الادارية عماد الغابري الذي اكد فيه ان قرار المحكمة برفض المطالب المقدمة طعنا في القرارات الامنية الاحترازية بوضع اشخاص تحت الاقامة الجبرية والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية تم بعد استيفاء كل الاجراءات وتلقي كل الردود وختم التحقيق .

وافاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام” ، ان طلبة السنة الثانية بمعهد الدراسات التكنولوجية برادس (مسلك الكترونيك صناعي) تفاجئو بعدم تأهيل المسلك من قبل وزارة التعليم العالي وبالتالي عدم الإعتراف بالشهادة التي سيحصلون عليها في هذا الإختصاص نظرا لعدم إدراجه ضمن دليل التوجيه عبر التطبيقة المعتمدة من قبل الوزارة في الغرض.

واوضح منذر بن أحمد المدير المساعد بالمعهد إنّ خللا إجرائيا أدى إلى هذا الإشكال، بعد أن تمّ اعتماد تطبيقة خاصة بالمعهد لإدراج هذا المسلك المحدث ، مشيرا الى أنّ وزارة التعليم العالي أبلغتهم في مراسلة بتاريخ 9 سبتمبر بعدم امكانية إدراج هذا المسلك.

وأمام هذه الوضعية، أكد بن أحمد أنّ الإدارة سعت إلى إيجاد حلّ للإشكالية من خلال تغييرالمسلك،وقد تمّ إقرار هذا الخيار حيث سيتمّ تحويل الطلبة المعنيين إلى مسلك آلية صناعية، مشيرا إلى ا،ذ عددا منهم اختار تغيير مكان الدراسة

ونقل موقع “الشارع المغاربي ” ما ورد في تدوينة للمحامي والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخاضع للاقامة الجبرية والذي اتهم فيها وزراة الداخلية باعلام المحكمة الادارية زورا وبهتانا بانه بامكانه التنقل ضمن مسافة 60 كلم من مقر اقامته . .

اما موقع قناة “نسمة ” فقد اشار الى ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اصدرت حكما بعدم سماع الدعوى والغاء مفعول بطاقات الجلب الدولية

في حق حليمة بن علي الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي .

واستند القاضي في حكمه في قضية امتلاك وكالة بيع سيارات فرنسية الصنع ان حليمة بن علي كانت قاصرا زمن الواقعة ولا تتحمل بذلك تبات القضية .

وفي اخبار متفرقة ، جاء في موقع قناة “الحوار التونسي ” ان الحكومة المصرية قررت “إن أي موظف حكومي يرفض تلقي لقاح كورونا لن يسمح له بدخول مقر عمله .

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري ان ” أي موظف يرفض اللقاح أو إحضار شهادة “بي سي أر ” على نفقته الخاصة، لن يسمح له بعد تاريخ معين الدخول إلى محل عمله ويعد متغيبا ومنقطعا عن العمل”.

وفيما يخص المدارس، أكد أنه سيتم تطبيق التباعد في الفصل الواحد، وكذلك تقسيم الطلبة على فترات دراسية

ونشر موقع “سكاي نيوز ” ان ثورة بركان في جزيرة اسبانية قبالة شمال غرب افريقيا تسببت في فتح صدع اخر على منحدر التل حيث سجلت السلطات 8 زلازل جديدة بلغت قوتها 3.5 درجة .

وادى الاجلاء الفوري لاكثر من ستة الاف شخص حتى الان االى منع وقوع اصابات ..