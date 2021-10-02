الحرس الديواني بسوسة يحجز مبالغ من العملة التونسية بقيمة 150 الف دينار ومسدس تقليدي الصنع

حجزت مصالح الحرس الديواني بسوسة مبلغ من العملة التونسية بقيمة 150 ألف دينار وذلك في عمليتين منفصلتين بولاية سوسة، وذلك في إطار تعقب شبكات تهريب العملة.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة ان عملية الحجز الأولى تمت بعد مداهمة محل بمدينة سوسة عثر بداخله على مبلغ 106 ألف دينار لم يدل صاحبه في شأنه بما يثبت شرعية مسكه. وتمت المداهمة الثانية بجهة مساكن بعد ترصد شخص ينشط في مجال تهريب العملة اذ تم ضبطه بصدد استلام كيس وبتفتيشه تم العثور على مبلغ مالي مخفي داخل عدد من خراطيش السجائر.

وقد حاول المشتبه به التحصن داخل محل على مقربة من مكان الواقعة في حين لاذ الشخص الثاني بالفرار فتمت ملاحقته والعثور على مبلغ مالي آخر مخفي فوق سطح المحل، وفق بلاغ للديوانة التونسية أصدرته مساء الجمعة.

كما تم العثور على مسدس تقليدي الصنع عيار 9 مم، وبإعلام النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهما وحجز المبلغ المالي وقدره 44 ألف دينار وعرض المسدس على الاختبار لدى المصالح الأمنية المختصة، حسب ذات المصدر.