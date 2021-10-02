هام: وزارة الصحّة تمكّن هذه الفئة من إختيار نوع التطعيم خلال هذه الأيام المفتوح للتلقيح

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر تونس دولة غير آمنة للمهاجرين ويدعو رئاسة الجمهورية الى التصدي للانتهاكات الممنهجة ضد المهاجرين واللاجئين

في المهدية: القبض على شخص بحوزته كمية من المخدرات

نقابة أمنيّة تدعو لنتظيم وقفة مساندة لقيس سعيّد: نقابة موظّفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل توضّح

الحرس الديواني بسوسة يحجز مبالغ من العملة التونسية بقيمة 150 الف دينار ومسدس تقليدي الصنع

2021/10/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

حجزت مصالح الحرس الديواني بسوسة مبلغ من العملة التونسية بقيمة 150 ألف دينار وذلك في عمليتين منفصلتين بولاية سوسة، وذلك في إطار تعقب شبكات تهريب العملة.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة ان عملية الحجز الأولى تمت بعد مداهمة محل بمدينة سوسة عثر بداخله على مبلغ 106 ألف دينار لم يدل صاحبه في شأنه بما يثبت شرعية مسكه. وتمت المداهمة الثانية بجهة مساكن بعد ترصد شخص ينشط في مجال تهريب العملة اذ تم ضبطه بصدد استلام كيس وبتفتيشه تم العثور على مبلغ مالي مخفي داخل عدد من خراطيش السجائر.

وقد حاول المشتبه به التحصن داخل محل على مقربة من مكان الواقعة في حين لاذ الشخص الثاني بالفرار فتمت ملاحقته والعثور على مبلغ مالي آخر مخفي فوق سطح المحل، وفق بلاغ للديوانة التونسية أصدرته مساء الجمعة.

كما تم العثور على مسدس تقليدي الصنع عيار 9 مم، وبإعلام النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهما وحجز المبلغ المالي وقدره 44 ألف دينار وعرض المسدس على الاختبار لدى المصالح الأمنية المختصة، حسب ذات المصدر.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn