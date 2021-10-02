القصرين : تطعيم 744 شخصا في اليوم المفتوح لتلقيح الأشخاص البالغين 40 سنة فما فوق

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ، اليوم السبت، في إطار اليوم المفتوح لتلقيح الأشخاص من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق ، 744 شخصا وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين ، عبد الغني الشعباني.

وبين الشعباني في تصريح إعلامي أن عدد الأشخاص المطعمين اليوم بلقاح فايزر بلغ 415 شخصا ،فيما تم تطعيم 199 شخصا بلقاح أسترازينيكا و 78 شخصا ب”جونسون” و 51 شخصا ب”كورونافاك “مع تلقي شخص واحد لقاح موديرنا.

وأضاف أن اليوم المفتوح للتلقيح ضد وباء كورونا للفئة العمرية 40 سنة فما فوق سيتواصل غدا الأحد بمركز دار الشباب القصرين المدينة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى حدود الخامسة مساء .

يذكر أن نسبة تلقيح الفئة العمرية 40 سنة فما فوق بلغت حاليا بالجهة 58 بالمائة .