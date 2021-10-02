المهدية : إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وإيقاف 24 مجتازا

أحبطت وحدات إقليم الحرس الوطني بالمهدية، ليلة أمس الجمعة، 6 عمليات هجرة غير نظامية، وأوقفت 24 مجتازا، وفق ما أكده، اليوم السبت، الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالجهة، محمد الغراد، .

وأوضح الغراد، في تصريح لـ”وات”، أن الموقوفين، وجميعهم يحملون الجنسية التونسية وأصيلي عدة ولايات تونسية، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة.

وحجزت ذات الوحدات، خلال هذه العمليات، مبلغا ماليا تجاوز الألف أورو، علاوة على أكثر من 17 ألف دينار من العملة التونسية.