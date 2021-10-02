مدنين : هلاك 3 أشخاص من ضمنهم طفلة عمرها خمس سنوات وانقاذ 17 شخصا في عملية هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة

اسفرت عملية غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة ليلة امس عن هلاك 3 أشخاص منهم طفلة في الخمس سنوات من العمر تم اخراج جثثهم فيما تم انقاذ 17 شخصا من ضمنهم 6 أصيلي بلد مغاربي تمّ إانقاذهم في عملية هجرة سابقة والبقية تونسيون من اصيلي ولايات الجنوب وفق ما ذكره مصدر مطلّع.

وتمّ إيواء طفلة في الرابعة من العمر بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة وحالتها مستقرة فيما لا تزال المعطيات متباينة حول إمكانية وجود مفقودين من بين المجموعة من عدمها حيث يتراوح العدد الجملي للمهاجرين بين 20 و 23 شخصا.

وواجهت هذه العملية تعتيما كبيرا في ظل رفض مختلف الاسلاك الامنية تقديم اية معلومات بشانها وهو على خلاف بقية عمليات الهجرة غير النظامية التي تتواتر بالجهة ويمثّل الهلال الاحمر التونسي مصدر المعلومة لمختلف وسائل الاعلام .