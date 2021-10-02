تصفيات كاس امم افريقيا ( الكامرون 2022) – برنامج مقابلات الجولة الثالثة

تستأنف التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، حيث ستقام مقابلات الجولة الثالثة في جميع أنحاء القارة في الفترة ما بين 6 و 9 أكتوبر الجاري.
وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة مع الاشارة الى توقيت المقابلات بتوقيت غرينتش علما ان توقيت تونس ( ت.غ – زائد 1):
يوم 6 اكتوبر الجاري
– س16 – المجموعة التاسعة
الملعب الكبير – مراكش (المغرب) السودان – غينيا
س 19 – المجموعة التاسعة
مركب مولاي الأمير عبد الله – الرباط – المغرب – غينيا بيساو
يوم 7 اكتوبر
– س13 – مجموعة الثالثة
ملعب أكرا الرياضي – أكرا (غانا) ليبيريا – الرأس الأخضر
– س16 – المجموعة الثالثة
ملعب تسليم بالوجان – لاجوس – نيجيريا – جمهورية أفريقيا الوسطى
– س 13 – المجموعة العاشرة
ملعب الشهداء – كينشاسا – الكونغو الديمقراطية – مدغشقر
– س 13 – المجموعة العاشرة
ملعب بنجامين مكابا – دار السلام – تنزانيا – بنين
– س16 – المجموعة الثانية
ملعب مالابو – مالابو- غينيا الاستوائية – زامبيا
– س 19 -المجموعة الثانية
الملعب الأولمبي حمادي العقربي – رادس – تونس – موريتانيا
– س 16 – المجموعة الخامسة
ملعب نياميرامبو – كيجالي – رواندا – أوغندا
– س 19 – المجموعة الخامسة
ملعب أغادير – أغادير (المغرب)- مالي – كينيا
يوم 8 اكتوبر
المجموعة الرابعة – س 13
ملعب أورلاندو – جوهانسبرج (جنوب أفريقيا) – مالاوي – كوت ديفوار
المجموعة الرابعة – س16
ملعب بيباندا – دوالا – الكاميرون – موزمبيق
المجموعة الاولى – س 19
ملعب مصطفى تشاكر – البليدة -الجزائر – النيجر
المجموعة الاولى – س 19
ملعب مراكش (المغرب)- جيبوتي – بوركينا فاسو
المجموعة السادسة – س 16
ملعب 11 نوفمبر – لواندا – أنجولا – الجابون
المجموعة السادسة – س19
ملعب برج العرب – الإسكندرية – مصر – ليبيا
يوم 9 اكتوبر-
المجموعة السابعة – س13
ملعب بحر دار – بحر دار -إثيوبيا – جنوب أفريقيا
المجموعة السابعة – س16
ملعب كيب كوست الجديد – كيب كوست – غانا – زيمبابوي
المجموعة الثامنة – س16
ملعب كيغوي – لومي – طوغو – الكونغو
المجموعة الثامنة – س19
ملعب لات ديور – تييس – السنغال – ناميبيا