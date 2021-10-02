تصفيات كاس امم افريقيا ( الكامرون 2022) – برنامج مقابلات الجولة الثالثة

تستأنف التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، حيث ستقام مقابلات الجولة الثالثة في جميع أنحاء القارة في الفترة ما بين 6 و 9 أكتوبر الجاري.

وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة مع الاشارة الى توقيت المقابلات بتوقيت غرينتش علما ان توقيت تونس ( ت.غ – زائد 1):

يوم 6 اكتوبر الجاري

– س16 – المجموعة التاسعة

الملعب الكبير – مراكش (المغرب) السودان – غينيا

س 19 – المجموعة التاسعة

مركب مولاي الأمير عبد الله – الرباط – المغرب – غينيا بيساو

يوم 7 اكتوبر

– س13 – مجموعة الثالثة

ملعب أكرا الرياضي – أكرا (غانا) ليبيريا – الرأس الأخضر

– س16 – المجموعة الثالثة

ملعب تسليم بالوجان – لاجوس – نيجيريا – جمهورية أفريقيا الوسطى

– س 13 – المجموعة العاشرة

ملعب الشهداء – كينشاسا – الكونغو الديمقراطية – مدغشقر

– س 13 – المجموعة العاشرة

ملعب بنجامين مكابا – دار السلام – تنزانيا – بنين

– س16 – المجموعة الثانية

ملعب مالابو – مالابو- غينيا الاستوائية – زامبيا

– س 19 -المجموعة الثانية

الملعب الأولمبي حمادي العقربي – رادس – تونس – موريتانيا

– س 16 – المجموعة الخامسة

ملعب نياميرامبو – كيجالي – رواندا – أوغندا

– س 19 – المجموعة الخامسة

ملعب أغادير – أغادير (المغرب)- مالي – كينيا

يوم 8 اكتوبر

المجموعة الرابعة – س 13

ملعب أورلاندو – جوهانسبرج (جنوب أفريقيا) – مالاوي – كوت ديفوار

المجموعة الرابعة – س16

ملعب بيباندا – دوالا – الكاميرون – موزمبيق

المجموعة الاولى – س 19

ملعب مصطفى تشاكر – البليدة -الجزائر – النيجر

المجموعة الاولى – س 19

ملعب مراكش (المغرب)- جيبوتي – بوركينا فاسو

المجموعة السادسة – س 16

ملعب 11 نوفمبر – لواندا – أنجولا – الجابون

المجموعة السادسة – س19

ملعب برج العرب – الإسكندرية – مصر – ليبيا

يوم 9 اكتوبر-

المجموعة السابعة – س13

ملعب بحر دار – بحر دار -إثيوبيا – جنوب أفريقيا

المجموعة السابعة – س16

ملعب كيب كوست الجديد – كيب كوست – غانا – زيمبابوي

المجموعة الثامنة – س16

ملعب كيغوي – لومي – طوغو – الكونغو

المجموعة الثامنة – س19

ملعب لات ديور – تييس – السنغال – ناميبيا