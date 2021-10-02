سليانة: تطعيم 364 شخصا خلال اليوم المفتوح الأول

بلغ عدد الأشخاص اللذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا خلال اليوم المفتوح الأول بمركزي التلقيح بسليانة المدينة ومكثر 364 شخصا وفق ما ذكره مساء اليوم السبت المدير الجهوي للصحة بسليانة،عادل الحدادي

وأضاف الحدادي في تصريح ل”وات” أنه تم بالتوازي تطعيم 299 شخصا ممن تم دعوتهم لتلقي الجرعة الثانية من التلقيح بالمراكز القارة المذكورة

وفي جانب اخر، كشف تقرير تحصلت صحفية”وات” بالجهة على نسخة منه أن العدد الجملي للجرعات يتوزع خلال اليوم المفتوح الأول بين 19 جرعة من لقاح “أسترازينكا” و256 جرعة من “فايزر” و27 جرعة من “مودرنا” و 33 جرعة من لقاح “جونسان” و29 جرعة من “كورونا فاك”

يذكر أن وزارة الصحة نظمت اليوم السبت وغدا الأحد عمليات تلقيح مفتوحة لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق من المسجلين وغير المسجلين بمنظومة “إيفاكس”، مع إمكانية إختيار نوع اللقاح