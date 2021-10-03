تطعيم 39 ألفا و152 شخصا ضد فيروس كورونا خلال يوم 2 أكتوبر الجاري..

أفادت وزارة الصحة في إحصائيات نشرتها، صباح اليوم الأحد، حول عمليات التلقيح توقيا من فيروس كورونا، بأنه تم، يوم 2 أكتوبر الجاري، تطعيم 39 ألفا و152 شخصا باللقاحات الواقية من كورونا من إجمالي 107 الف و131 شخصا تمت دعوتهم في الغرض.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها الإعلامي التحييني اليومي، بأن عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقي اللقاحات، ارتفع ليبلغ 3 ملايين و881 ألفا و681 شخصا، وذلك الى حدود أمس السبت.

ومنذ مارس الماضي، تم تقديم 8 ملايين و162 ألفا و536 لقاحا في مختلف عمليات التطعيم،3 ملايين و 49 ألفا و 185منهم استكملوا الجرعة الثانية.

يذكر أن وزارة الصحة تنظم عمليات تلقيح مفتوحة ضد كورونا يومي 2 و3 أكتوبر الجاري لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق، مع إمكانية اختيار نوع اللقاح من بين خمس لقاحات متوفرة.