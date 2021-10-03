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الحرس الوطني… إحباط 47 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 648 مجتازا

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الحرس الوطني… إحباط 47 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 648 مجتازا

2021/10/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الحرس الوطني التابعة لأقاليم بحري الجنوب والوسط، الشمال والساحل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 02 و03 أكتوبر من إحباط 47 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 648 مجتازا غير نظامي

واشار بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني ان المهاجرين غير النظاميين كانوا من جنسيات دول إفريقية مختلفة وتمت نجدتهم بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عملية الإبحار خلسة
كما حجزت الوحدات البحرية لديهم 28 مركب بحري ومحركات ومبالغ مالية من العملة الأجنبية والتونسية الى جانب سيارات محل تفتيش.
واضاف البلاغ ان النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم بعد استشارتها

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