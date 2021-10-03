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تسجيل إصابتين اثنتين بفيروس كورونا المستجد بالمهدية مع تعافي 27 مصابا

2021/10/03 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الأحد، إصابتين (02) بمنطقة السواسي مع تعافي 27 مصابا ودون رصد حالات وفاة.
وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25442 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 24427 حالة شفاء و760 حالة وفاة و255 حالة نشطة (حاملة للفيروس).
ومن ناحية أخرى أفادت السلطات الصحية بالجهة بأن 995 شخصا، تلقوا اليوم، تلقيحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 832 انتفعوا بالجرعة الأولى و163 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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