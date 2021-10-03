نابل-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و24 إصابة جديدة من مجموع 488 تحليل تقصّ

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بنابل، أمس السبت، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” تتوزع إلى حالتين بمعتمدية الهوارية وحالة بكل من معتمدية تاكلسة ودار شعبان الفهري (أشخاص أعمارهم بين 72 و83 سنة)،وبذك يرتفع إجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1411 وفاة ، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، اليوم الاحد، أن التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة بالمخابر العمومية، والخاصة، والعيادات، للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 488 تحليلا أسفرت عن تسجيل 24 إصابة أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر بـ5 بالمائة، ليبلغ بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 49 ألفا و569 إصابة.

وأشار، في نفس السياق، إلى تراجع عدد الحالات النشيطة إلى 371 حالة نشيطة حاليا، في حين يبلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 47 ألفا و787 حالة تعاف.

وأبرز أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة سجلّ تقلصا إلى 19 حالة حيث بلغت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين 9 بالمائة بالقطاع العام، و6 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 60 بالمائة مقابل 13 بالمائة بالقطاع الخاص.