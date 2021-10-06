منحى إيجابي يلازم توننداكس في إقفال الإربعاء

اختتمت بورصة تونس معاملات حصّة، الأربعاء، على منحى ايجابي وتطوّر “توننداكس” بشكل طفيف بنحو 1ر0 بالمائة ليصل الى مستوى 7281،07 نقطة متجاوزا جزء من الخسائر المسجلة خلال الحصّة، التّي سبقت. ولم يتخط حجم المبادلات، لكامل الحصّة، مستوى 3،5 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم تأمينات “ستار” قائمة الارتفاعات إذ زادت قيمته بنسبة 4،2 بالمائة (125 دينار). وعرف سهم، الشركة الرائدة في مجال التأمينات، آداء محتشما ولم تزد قيمته سوى بنسبة 4 بالمائة منذ بداية سنة 2021.

وارتفع سعر سهم البنك العربي لتونس بنسبة 3،6 بالمائة (2،280 د). وجذب السهم معاملات بقيمة 62 ألف دينار.

في المقابل، تراجع سعر سهم “السكنى” بنسبة 5،8 بالمائة (2،260 د) وسط حجم تبادل لم تتجاوز قيمته 6 آلاف دينار.

وتراجع سهم البنك الوطني الفلاحي بنسبة 0،5 بالمائة (7،900د) رغم إضفائه حركية على السوق وحشد معاملات بقيمة 500 الف دينار.