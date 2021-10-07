المنستير: حالة وفاة واحدة و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت الجهة الصحية بالمنستير حالة وفاة جديدة في قصيبة المديوني و16 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد مصرح بها بتاريخ 5 أكتوبر الجاري ليتطور المجموع منذ بداية الجائحة في مارس 2020 إلى ألف و4 وفيات، و39 ألفا و957 إصابة وفق آخر حصيلة أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتراجع عدد الحالات النشطة إلى غاية 5 أكتوبر الجاري إلى 327 حالة نشطة مقابل 362 حالة نشطة بتاريخ 4 أكتوبر الجاري. وانخفض عدد المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 19 حالة لتصبح النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” 8 فاصل 6 في المائة وذلك بعد التراجع الملحوظ المسجل في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتواصل انخفاض عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير إلى 22 إصابة خلال الأسبوعين المنصرمين وإلى غاية 5 أكتوبر الجاري. وحافظت الجهة على مستوى اختطار متوسط مع ارتفع عدد المعتمديات ذات مستوى اختطار متوسط إلى 10 معتمديات من مجموع 13 معتمدية في حين ظل تصنيف معتمديتي البقالطة (55 إصابة) وزرمدين (58 إصابة) مرتفعا والساحلين ضعيفا بتسجيلها 3 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن بمعتمدية الساحلين.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير من ناحية أخرى 39 حالة تعاف جديدة ليرتفع مجموع حالات الشفاء المصرح بها خلال الفترة مارس 2020-5 أكتوبر 2021 إلى 38 ألفا و626 حالة شفاء. وتلقيح خلال الفترة 13 مارس 2021-6 أكتوبر 2021 مجموع 278 ألفا و955 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد أي 46 فاصل 39 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، و171 ألفا و730 شخصا بالجرعة الثانية أي 28 فاصل 53 في المائة من مجموع سكان الجهة حسب ذات المصدر.